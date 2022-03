Grande Sir fino alla fine, Lube superata 3-0 GALLERY

I Block Devils di fronte al proprio pubblico vincono anche l'ultima partita di una stagione regolare letteralmente dominata

La Sir chiude alla grande una stagione regolare dominata battendo i rivali della Lube 3-0. I cucinieri riescono a organizzare una resistenza a Leon e compagni soltanto nel terzo set, che i Block Devils vincono dopo una serie interminabile di vantaggi 31-29. E anche questo dimostra la determinazione dei ragazzi di Grbic.

Senza Anderson, volato negli States per la nascita della secondogenita, in campo al suo posto gioca Plotnytskyi. L’equilibrio del primo set dura fino all8 pari, poi i Block Devils spingono sull’acceleratore, piazzando il break del 19-14. Ricci ricaccia indietro il tentativo di rientrare della Lube. E il set si chiude con l’ace di leon (25-21).

Il secondo set si apre con un 3-0 di Perugia condito da un altro ace, stavolta di Plotnytskyi. A cui dall’altra parte risponde Zaytsev. Lucarelli conquista il break. La Lube resta avanti 3 punti, ma i Block Devils si rimettono a giocare come sanno: ace di Plotnytskyi (18-18), poi Giannelli ad una mano per Rychlicki che firma il sorpasso Sir (19-18). Ace di Leon a 130 km/h (23-21). Plotnytskyi porta Perugia al set point (24-22), quindi a muro regala ai suoi il secondo set.

Il terzo set si apre con un break di Perugia (3-0). Poi la Lube, guidata da Zaytsev, vola sul +7 (15-8). I Block Devils rialzano il muro e accorciano. Leon riporta i suoi a -1 (21-22) e poi mette trova le mani del muro avversario per il pari (23-23). Si va ai vantaggi punto a punto, sino all’errore di Kovar attacco che dà il 3-0 a Perugia.

Mvp della sfida l’opposto bianconero Kamil Rychlicki. Il lussemburghese cresce punto dopo punto e chiude con 20 palloni vincenti ed il 53% in attacco, ben spalleggiato dal best scorer della partita Leon (22 con 2 ace, il 56% in attacco e 5 muri) e da Plotnytskyi (13 con 3 ace, tante serie importanti dalla linea dei nove metri e 2 muri vincenti). Ricci e Solè sono concreti al centro della rete, Colaci comanda da par suo la seconda linea, Giannelli è un’iradiddio in regia, Grbic solito abile stratega nel presentare in campo una squadra affamata, concentrata, determinata e bella da vedere.

Alla fine festa in campo e sugli spalti con la Coppa Italia protagonista. Da domani testa ai playoff scudetto che partono nel prossimo fine settimana con i Block Devils, testa di serie n.1, che pescano nei quarti di finale la Top Volley Cisterna, che ha superato Trento, consegnando alla Lube il secondo posto.

Questi gli abbinamenti playoff: Perugia – Latina, Civitanova – Monza, Trento – Piacenza, Modena – Milano.

Nella parte alta del tabellone, dunque, oltre a Latina, la Sir potrà trovare in semifinale Modena o Milano.

Sir Safery Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-0

25-21 25-22 31-29

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 1, Rychlicki 20, Ricci 5, Solè 7, Leon 22, Plotnytskyi 13, Colaci (libero), Travica, Ter Horst, Mengozzi. N.e.: Piccinelli (libero), Dardzans, Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Zaytsev 10, Simon 8, Anzani 2, Lucarelli 8, Juantorena 12, Balaso (libero), Gabi Garcia 1, Diamantini 1, Kovar 4, Yant, Sottile. N.e.: Marchisio (libero), Jeroncic. All. Blengini, vice all. Giannini.

Arbitri: Rossella Piana – Andrea Puecher

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 5 ace, 51% ric. pos., 13% ric. prf., 49% att., 12 muri. CIVITANOVA: 7 b.s., 2 ace, 42% ric. pos., 18% ric. prf., 44% att., 3 muri.