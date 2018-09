“Gran Premio Nuvolari”, a Città di Castello oltre 300 equipaggi per l’unica sosta umbra

Sabato 15 settembre transiterà per la quarta volta, unica “sosta” umbra, con ben due controlli ufficiali, il prestigioso “Gran Premio Nuvolari”, organizzato da Mantova Corse – Museo Nuvolari, sotto l’egida di Fia e Fiva.

La 28^ edizione (14-15-16 settembre) quest’anno registrerà un alto numero di presenze: 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, due terzi dei quali stranieri, provenienti da Europa, Asia, America e Australia, e 20 i paesi rappresentati. Ben 43, invece le case automobilistiche in gara: dalle italiane Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley, dalle statunitensi Ford, Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Una parata di leggendarie vintage cars che con le loro carrozzerie perfettamente conservate ripercorrono la storia dell’automobile dal primo dopo guerra ai mitici anni ’70.

Ci saranno anche due equipaggi tifernati iscritti: Gaggioli-Pierini con una Fiat 508 sport del 1938 e Mambrini G.-Mambrini F., padre e figlio alla guida di una Alfa Romeo Giulia Gta del 1967: entrambe gli equipaggi avranno bene in vista il logo del comune di Città di Castello impresso sui cofani delle auto.

Il percorso intracittadino della tappa di Città di Castello, si snoderà sabato 15 settembre dalle ore 15,30/16 con prima sosta con controllo orario in Piazzale Ferri, e poi proseguirà attraverso Porta al Prato, Via San Florido, Via Pendinella, Piazza Gabriotti, Via Cavour, Piazza Matteotti (con sosta per controllo e timbro di passaggio) e, successivamente, corso Vittorio Emanuele fino a Porta Santa Maria Maggiore, per poi risalire per Viale Vittorio Veneto verso l’Apecchiese.

“E’ una occasione unica per ammirare dal vero in movimento veicoli che sono generalmente nei musei. Quest’anno si sono aggiunte al corteo vetture Maserati d’epoca e moderne. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ha concesso il patrocinio alla prestigiosa manifestazione”, hanno precisato Claudio Pannilunghi e Giovanni Maria Rossi, presidente e vicepresidente di Ams Altotevere (Auto Moto Storiche Altotevere).

Il percorso generale. L’edizione 2018 propone un nuovo percorso di 1.070 km.

– Prima tappa, venerdi 14 settembre: da Mantova, attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, fino alla Riviera Adriatica.

– Seconda tappa, sabato 15 settembre: la giornata più intensa del Gran Premio. Dopo la partenza da Rimini, i concorrenti attraverseranno le bellezze di Toscana, Umbria e Marche, transitando per i centri storici di Siena, Arezzo, Città di Castello e Urbino e ritorneranno a Rimini.

– Terza tappa, domenica 16 settembre: per l’ultimo sprint, gli equipaggi partiranno da Rimini per le ultime prove cronometrate, transitando da Cesena, Meldola, Forlì e Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Dopo le prove del Circuito Ariosteo di Ferrara, il rientro a Mantova, città natale di Tazio Nuvolari, dove i vincitori sfileranno sul palco di piazza Sordello.

Stampa