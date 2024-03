Gli Juniores dell’UC Foligno aprono la stagione in Toscana - Tuttoggi.info

In casa UC Foligno toccherà agli Juniores aprire le danze della stagione su strada 2024. La formazione regina della società guidata dal presidente Moreno Petrini inaugurerà il proprio programma domenica 3 marzo nel pistoiese, subito con un impegno di elevata caratura tecnica come il Gran Premio Giuliano Baronti.

Alle porte di Lamporecchio i Falchetti affronteranno infatti una prova di classe nazionale, dai connotati ben diversi da quelli della classica kermesse di inizio annata. Il piatto forte del percorso, di 121,8 km totali, sarà l’ascesa del San Baronto, da doppiare nell’ultima tornata di gara dall’infido versante di Giugnano (4,8 km all’8% di pendenza media). Ad aumentare il livello di difficoltà anche un campo partenti infarcito dei migliori team della categoria, senza dubbio intenzionati a mettere subito le cose in chiaro a livello di gerarchie. Dal canto loro i ragazzi diretti dal DS Sandro Settimi si presenteranno ai nastri di partenza con l’obiettivo di essere all’altezza del palcoscenico, pur con le fisiologiche incognite dettate dal debutto e dalla mancanza di riferimenti, dopo i quasi 5 mesi di pausa invernale, in un contesto competitivo.

I riscontri emersi dalla pre-season, sia nei test atletici che negli allenamenti collegiali di preparazione, parlano comunque di un gruppo ben assortito per caratteristiche ed esperienza. A rinforzare l’organico sono arrivati i laziali Lorenzo Polise e Riccardo Turchetti, entrambi scuola Piesse Cycling Team, mentre dalla Gubbio Ciclismo Mocaiana lo staff tecnico folignate ha attinto il toscano Filippo Scelfo e l’Under 23 narnese Luca Scorzoni, che affronterà l’annata da fuoriquota. Ai quattro volti nuovi si aggiungeranno i confermati Giotto Banti, Alessandro Caon e Luca Laudi, insieme al ternano Giacomo Serangeli, promosso dalla formazione Allievi e reduce da una campagna di Ciclocross da assoluto protagonista sia in ambito nazionale che internazionale. Otto elementi quindi in rappresentanza di 3 diverse regioni, a dimostrazione di quanto il gruppo Juniores nerazzurro, capace di produrre in anni recenti anche un professionista come Giulio Pellizzari, abbia appeal e considerazione anche all’infuori dei confini dell’Umbria.

Una formazione tutta da scoprire che dovrà però fare i conti, ancor prima di iniziare, con l’infermeria. In questo primo scorcio di stagione saranno infatti fuori dai giochi sia Giacomo Serangeli, ai box ancora per alcune settimane a seguito della frattura allo sterno rimediata un mese fa nella tappa di Hoogerheide di Coppa del Mondo di Ciclocross, che Riccardo Turchetti, infortunatosi al polso in allenamento. Pur privi di uno dei propri elementi più rappresentativi e con scelte di formazione più che obbligate i Falchetti cercheranno di invertire il trend della fortuna sin dalla prima di domenica.

Il roster 2024: Giotto Banti (2006-Firenze), Alessandro Caon (2006-Castel Madama), Luca Laudi Lorenzo Polise (2007-Cerveteri), (2006-Amelia) Filippo Scelfo (2006-Siena), Luca Scorzoni (2005-Narni), Giacomo Serangeli (2007-Terni), Riccardo Turchetti (2007-Ostia).

I convocati per il GP Giuliano Baronti: Giotto Banti, Alessandro Caon, Luca Laudi, Lorenzo Polise, Filippo Scelfo.

Marco Bea – Ufficio Stampa Unione Ciclistica Foligno