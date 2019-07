Gli ingegneri di Terni tornano al SIT per donare il sangue

Anche quest’anno molti ingegneri della provincia di Terni, su invito del presidente dell’Ordine Simone Monotti, hanno deciso di donare il sangue nel periodo estivo e diversi iscritti si sono già recati in piccoli gruppi al SIT-Servizio immunotrasfusionale dell’ospedale di Terni nella mattinata del 5 luglio, mentre altri lo faranno nei prossimi giorni in base alle personali esigenze.

La volontà di concentrare le donazioni nei mesi estivi, quando normalmente tende ad accentuarsi la carenza di sangue, si è concretizzata per la prima volta a luglio del 2018 ed ora, alla luce delle crescenti adesioni da parte degli iscritti, il consiglio dell’ordine degli ingegneri sta pensando di pianificare per il prossimo anno “il mese della donazione” in modo da distribuire le donazioni liberamente nell’arco del mese di luglio.

La donazione di sangue come gesto di impegno civico esula dai compiti istituzionali dell’Ordine, ma come più volte dimostrato, il presidente Monotti e il Consiglio tutto vogliono promuovere tra gli iscritti e nella categoria professionale un’attività che sia benefica e utile per la società civile sotto ogni punto di vista.

