Gli ex alunni dell’Università per Stranieri si danno appuntamento a Perugia | Il programma

Il programma delle attività previste presso le sedi di Unistrapg sarà comunque ad accesso libero anche per la cittadinanza e per tutti gli interessati (con prenotazione c/o la Segreteria organizzativa – alumini@unistrapg.it 0755746270-295 – o in modalità webinar), com’è nello spirito di questa istituzione fortemente radicata sul territorio, ma con orizzonte internazionale e una vocazione antica all’inclusione e allo scambio interculturale.

L’evento vedrà la collaborazione del Comune di Perugia – Assessorato alla Cultura, della Fondazione Umbria Jazz, del Museo Archeologico Nazione dell’Umbria – MANU, di Munus Arts & Culture, della Fondazione Lungarotti, Museo del vino MUVIT e del Museo dell’olio MOO di Torgiano.

Il programma del Raduno

Questo il PROGRAMMA del Raduno:

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

10:30 PALAZZO GALLENGA Apertura dei lavori e Saluti istituzionali | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR

Intervengono:

Valerio De Cesaris, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

Sabrina Stroppa, Direttrice Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo

Michele Dantini, Delegato del Rettore Progetto Ex Alunni

11:00 Talk in Ateneo | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR – “La cultura italiana nel mondo: arte, società, politica ed economia”

Introduce e modera: Caterina Proietti, giornalista RAI ed Ex Alunna UNISTRAPG

Intervengono:

Michele Dantini, Docente di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università per Stranieri di Perugia

Federico Niglia, Docente di Storia delle Relazioni internazionali dell’Università per Stranieri di Perugia

Donatella Padua, Docente di Digital sociology e Sociologia generale dell’Università per Stranieri di Perugia

Enrico Terrinoni, Docente di Letteratura inglese dell’Università per Stranieri di Perugia

Salvatore Cingari, Docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università per Stranieri di Perugia

12:15 Gli Ex Alunni si presentano | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR –

16:00 CENTRO STORICO – Perugia Underground: alla scoperta della città sotterranea

17:30 Visita al Museo civico di Palazzo della Penna – “Attraverso il Novecento: modernità e modernismo a Perugia. Gerardo Dottori e Joseph Beuys nelle collezioni del Museo civico di Palazzo della Penna”

Itinerario a cura di:

Michele Dantini, Docente di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università per Stranieri di Perugia

Michela Morelli, Cultore della materia e Responsabile per il concessionario dei servizi museali del circuito comunale

In collaborazione con Munus Arts & Culture.



MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

9:30 CENTRO STORICO – Walking Tour alla scoperta di Perugia Etrusca

10:30 Visita al Museo Archeologico – “Etruscan Spirit al MANU”

a cura di: Mariangela Turchetti, Direttrice Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Valentina Leonelli, Archeologa In collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

11:30 Talk nella sala conferenze del Museo Archeologico “Etruscan spirit: la strategia di branding urbano della città di Perugia”

a cura di:

Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia

Stefania Papa, Responsabile per i Progetti europei del Comune di Perugia

In collaborazione con il Comune di Perugia

16:00 PALAZZO GALLENGA – Visita guidata di Palazzo Gallenga

17:30 Robert Black, Emerito Professore dell’University of Leeds ed Ex Alunno UNISTRAPG – Presentazione del volume: Machiavelli. L’uomo, il politico, il letterato (autore Robert Black, traduzione e cura di Laura Refe, edizione italiana aggiornata e ampliata, Roma, Viella, 2022) | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR

Dialogano con l’Autore:

Daniele Piccini, Docente di Filologia della letteratura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia

Concetta Bianca, Docente di Filologia della letteratura italiana dell’Università degli Studi di Firenze

Laura Refe, Ricercatrice di Filologia della letteratura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia

Partecipano:

Michele Dantini, Docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Università per Stranieri di Perugia

Sabrina Stroppa, Direttrice Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo

18:30 Arie italiane d’opera al pianoforte. Performance musicale e talk

a cura del Maestro Stefano Ragni

Cantano: Sarah Piccioni, Soprano – Alessandro Zucchetti, Tenore – Manuel Massidda, Baritono – Matteo Mencarelli, Baritono

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022

10:00 TORGIANO – Visita al Museo del vino MUVIT e al Museo dell’olio MOO

11:45 Passeggiata a bordo vigna 12:00 Talk in cantina con degustazione – “Lungarotti: vino, cultura, ospitalità e sostenibilità”

a cura di: Teresa Severini, Consigliere e Vicedirettore Fondazione Lungarotti Grazia Cecchini, Responsabile accoglienza e ospitalità Lungarotti

Lorenzo Lepri, Archeologo e Responsabile didattica Museo del Vino, Torgiano

In collaborazione con la Fondazione Lungarotti

17:00 PERUGIA, PALAZZO GALLENGA – Testimonianze di Ex Alunni | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR

Miriam Boussairi, International Delegate per il Nord Africa per la Croce Rossa Internazionale ed Ex Alunna UNISTRAPG

Bruna Coppolino, imprenditrice nel settore marketing e media relations ed Ex Alunna UNISTRAPG

Matteo Evangelista, Primo Segretario dell’Ambasciata italiana di Sarajevo ed Ex Alunno UNISTRAPG

Regina Schrecker, Stilista e imprenditrice nel settore moda ed Ex Alunna UNISTRAPG

Marco Bistacchia, Collaboratore ed esperto linguistico dell’Università di Pisa ed Ex Alunno UNISTRAPG

18:15 Workshop “Promuovere UNISTRAPG nel mondo – Ex Alunni Ambassador” | Evento anche in modalità WEBINAR

Intervengono:

Valerio De Cesaris, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

Staff Servizio Relazioni internazionali

19:15 Chiusura Raduno e Saluti istituzionali | Evento disponibile anche in modalità WEBINAR

21:00 Aspettando Umbria Jazz Concerto Live Stride Piano di Mathis Picard

Evento in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz