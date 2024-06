Gli alunni dell'Itt Allievi Sangallo in giro per l'Europa - Tuttoggi.info

Sono 50 attualmente gli studenti delle quarte classi dell’ITT Allievi Sangallo di Terni che fanno la loro esperienza di alternanza scuola lavoro all’estero. In questo momento 30 studenti sono a Creta mentre altri 20 sono distribuiti fra Spagna, Portogallo e Slovenia. Un mese di lavoro per compagnie straniere che verrà registrato nel loro curriculum e costituirà un’importante esperienza per la loro vita.

E non solo…A luglio partirà un alunno del quinto informatici per tre mesi di stage in un’azienda di Saragozza e ad agosto un altro gruppo di 15 studenti volerà a Dublino, sempre per lavorare in aziende del luogo.

La novità di quest’anno per l’ITT è che la scuola è riuscita ad aggiudicarsi, oltre che il supporto del progetto Erasmus, anche quello del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero.

Grazie a questi due importanti finanziamenti i ragazzi possono vivere un mese all’estero senza spese per le famiglie e confrontarsi con datori di lavoro e colleghi di altri paesi, un’esperienza che stimola i giovani a mettere in campo le loro abilità – sia quelle linguistiche che quelle legate al vivere in un contesto professionale e sociale nuovo e diverso- e li fa decisamente crescere più consapevoli e aperti al mondo.

E’ importante dire che quest’anno la scuola prima della mobilità ha anche organizzato dei corsi di preparazione linguistica che si sono rivelati molto utili sia per il miglioramento delle competenze in inglese che per far crescere l’affiatamento tra i ragazzi dei gruppi in partenza e per renderli pronti ad affrontare il soggiorno all’estero. Gli studenti li hanno frequentati con entusiasmo e hanno saputo trarne il meglio.





