Gli “Aludays” fanno tappa ad Assisi

Fa tappa in Umbria il tour “Aluday”, le giornate dedicate ai temi della raccolta differenziata e del riciclo dell’alluminio, promosse da Cial (consorzio imballaggi alluminio).

L’iniziativa farà tappa ad Assisi il 26, 27 e 28 settembre, in piazza del Comune, con uno stand grande circa 50 metri quadri dove, attraverso alcuni giochi e momenti di coinvolgimento, i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di “buoni ricicloni” e vincere, giocando, dei simpatici gadget e dei premi realizzati proprio in alluminio riciclato.

Saranno presenti anche le famose Riciclette, le city bike realizzate con l’equivalente di 800 lattine per bevande riciclate, messe in palio in un concorso dedicato ai soli residenti umbri.

Lo stand di Cial verrà inaugurato alla presenza del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, in piazza del Comune alle ore 9.30 di giovedì 26 settembre.

Parallelamente Cial organizzerà un concorso web attivo per i residenti nella regione Umbria per una intera settimana: dal 23 al 29 settembre. Collegandosi ogni giorno al sito web www.nonsololattine.it i cittadini potranno vincere appunto la famosa RICICLETTA®. Come si gioca? E’ facile. Basterà rispondere ad un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni facili giochi sul riciclo dell’alluminio. In Umbria saranno messe in palio 3 Riciclette. Inoltre, per chi visiterà lo stand Cial, sempre collegandosi al sito www.nonsololattine.it, sarà possibile vincere delle padelle in alluminio professionali.

Cial, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio nasce nel 1997 con il compito di avviare a riciclo e recupero gli imballaggi di alluminio, alla fine del loro ciclo di vita, provenienti dalla raccolta differenziata fatta dai Comuni, contribuendo così al recupero di una preziosa materia prima, evitando sprechi e salvaguardando l’ambiente. Cial è un Consorzio no-profit del Sistema Conai.

