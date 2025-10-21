Glaukopis in Festival si apre con un viaggio nella memoria: “Foligno dalla Liberazione alla ricostruzione” - Tuttoggi.info

Si apre giovedì 23 ottobre alle ore 18.00 presso Palazzo Trinci la prima edizione di Glaukopis in Festival, la nuova manifestazione culturale organizzata dall’Associazione Glaukopis APS.

L’incontro inaugurale, dal titolo “Foligno dalla Liberazione alla ricostruzione”, vedrà la partecipazione di Antonio Nizzi e Roberto Segatori, che guideranno il pubblico in un viaggio nella memoria storica della città, tra la fine del secondo conflitto mondiale e la rinascita civile e sociale che ne seguì. Un racconto che intreccia politica, società e identità collettiva, per restituire il senso di una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale.

Durante l’incontro sarà presentata ufficialmente la manifestazione e verrà illustrato il programma completo dei tre giorni di festival, che proseguiranno il 25 e 26 ottobre tra Palazzo Trinci e l’Auditorium San Domenico, con incontri dedicati alla storia, all’arte, al cinema e alla cultura contemporanea.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata tramite il sito ufficiale:

– www.glaukopis.it/eventi

A commentare il valore dell’iniziativa è Francesco Balucani, presidente dell’associazione Glaukopis e ideatore del festival:

«Partire da Foligno e dalla sua storia recente non è una scelta casuale, ma un atto di riconoscenza verso la nostra città. La storia locale non è un frammento minore della grande storia: è il luogo in cui la vita delle persone incontra la globalità degli eventi. Raccontarla significa restituire senso al presente e consapevolezza alle comunità che lo abitano».

Glaukopis in Festival nasce proprio con questo spirito: quello di rendere la conoscenza accessibile e partecipata, attraverso un dialogo costante tra passato e futuro, radici e prospettive.

L’evento è patrocinato dall’Università degli Studi di Perugia, dal Comune di Foligno, dal Comune di Trevi e dall’Ente Autonomo Giostra della Quintana, e realizzato in collaborazione con CoopCulture, Biblioteca Jacobilli, C.S.E.N., Giunti al Punto Librerie Foligno (partner editoriale) e Tuttoggi.info (media partner ufficiale).