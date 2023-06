Giunta Bandecchi, le deleghe: il sindaco tiene per sé sanità e sicurezza

Al vice sindaco Riccardo Corridore Turismo e Cultura, Aniello all'Ambiente, Scuola ad Altamura, Maggi ai Lavori pubblici e Schenardi allo Sport

Il sindaco Stefano Bandecchi ha conferito le deleghe agli assessori chiamati nella Giunta comunale di Terni.

Il vice sindaco Riccardo Corridore si occuperà di COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DELLA GIUNTA – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE – AFFARI GENERALI – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – TURISMO – CULTURA – EVENTI VALENTINIANI – ISTITUTO BRICCIALDI.

Queste le materie assegnate agli altri assessori:

Viviana Altamura: SCUOLA – SERVIZI EDUCATIVI – UNIVERSITA’ – RICERCA E FORMAZIONE – DIRITTO ALLO STUDIO – WELFARE – POLITICHE SOCIALI E DELLA DISABILITA’ – PARI OPPORTUNITA’;

Mascia Aniello: AMBIENTE – VERDE PUBBLICO – MANUTENZIONI – ARREDO E DECORO URBANO – SERVIZI CIMITERIALI – IGIENE PUBBLICA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – BENESSERE ANIMALE;

Michela Bordoni: BILANCIO – FINANZE – PATRIMONIO – FONDI E FINANZIAMENTI – AGENDA URBANA;

Marco Iapadre: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAPE – PEEP-PAIP – AREA VASTA – TRASPORTI – MOBILITA’ – VIABILITA’ – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;

Giovanni Maggi: LAVORI PUBBLICI – PNRR – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

Lucio Nichinonni: PERSONALE – ORGANIZZAZIONE – RAPPORTI CON LA FONDAZIONE CARIT E GLI ALTRI ENTI DI SUSSIDIARIETA’ – PROTEZIONE CIVILE – INNOVAZIONE – ICT – DIGITALIZZAZIONE – SMART CITY;

Stefania Renzi: COMMERCIO – ARTIGIANATO – AGRICOLTURA – TERZIARIO;

Marco Schenardi: SPORT – POLITICHE GIOVANILI.

Le competenze che Bandecchi tiene per sé

Il sindaco Bandecchi ha tenuto per sé alcune deleghe che ritiene di poter svolgere al meglio. I rapporti con le multinazionali, importanti per le industrie del territorio, ma anche per eventuali nuovi investimenti. E poi le aziende partecipate e lo Sviluppo economico.

Bandecchi si occuperà in prima persona anche di sanità, delega pesantissima con molte partite in ballo, anche nell’ottica della riorganizzazione decisa in Regione e nei rapporti con la sanità privata.

E la delega per la polizia locale e la sicurezza, tema molto sentito dalla popolazione.