Giunta Bandecchi e 'rivoluzione superstrada' | La lettera inviata all'Anas - Tuttoggi.info

La giunta Bandecchi vuole vie di accesso e di uscita più sicure e scorrevoli. Ecco la 'lista' presentata ad Anas

Nella mattina di ieri, 7 giugno, il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore all’ambiente e al decoro urbano Mascia Aniello hanno inviato una lettera al responsabile della struttura territoriale di ANAS Umbria, l’ingegner Lamberto Nicola Nibbi.

“A nome della nuova Amministrazione abbiamo auspicato l’avvio di un percorso di collaborazione fruttuoso con Anas. Ci siamo resi disponibili – dicono il vicesindaco Corridore e l’assessore Mascia Aniello – per dare il via a quella che ci auguriamo possa essere una proficua collaborazione e, allo stesso tempo, abbiamo posto all’attenzione del responsabile della struttura territoriale dell’Anas una serie di istanze che abbiamo raccolto nei nostri confronti con i cittadini e gli operatori economici”.

Pulizia degli accessi alla superstrada gestita da Anas

Alcune di queste istanze – si legge nella lettera – hanno valenza del tutto ordinaria. “In particolare, segnaliamo la necessità di avviare al più presto una prima pulizia degli accessi e delle rampe della superstrada Terni-Orte (RATO), presso svincoli e aree pertinenziali di Terni Nord-Ovest-Est e ‘Zona Industriale’, con taglio vegetazione e relativa raccolta rifiuti. Tale pulizia dovrà essere in futuro sistematica: la nostra Amministrazione resta pertanto a disposizione per la redazione e sottoscrizione di eventuali accordi pluriennali, se necessari”.

Immissione da Terni verso Rato

“Abbiamo inoltre evidenziato la notevole pericolosità dell’immissione in direzione Orte, provenendo dal centro urbano-Via Eroi dell’Aria. La stretta curva a novanta gradi – è stato scritto nella lettera indirizzata ad Anas – è totalmente da rivedere con una nuova progettazione. Al riguardo gli Uffici comunali saranno a disposizione per le relative competenze”.

“Abbiamo anche chiesto di conoscere quando ANAS interverrà sul cavalcavia RATO, soprastante Via Eroi dell’Aria, provvedendo all’installazione di nuovi guard rail, considerando che quelli attuali

potrebbero trattenere con difficoltà l’impatto di veicoli leggeri e certamente fallirebbero l’obiettivo nel caso di TIR, con gravissimi pericoli per la sicurezza stradale generale”.

Svincolo Terni-Maratta, serve nuova illuminazione

“Abbiamo poi chiesto ad Anas di procedere alla progettazione dell’illuminazione dello svincolo di Terni ‘Zona Industriale’ (Maratta), ex Terni-Rieti. Anche in questo caso gli Uffici comunali, per quanto di competenza, saranno a disposizione. Pur essendo l’area appena al di fuori della competenza comunale, abbiamo segnalato altresì come manchino totalmente punti luce anche presso l’unico svincolo di accesso dalla E/45 a Terni Nord, denominato Sangemini Sud-Terni Nord”.

Svincolo Terni Est

“Abbiamo chiesto infine un incontro per chiarire con urgenza quali interventi ANAS intenda rapidamente porre in essere, al fine di ripristinare definitivamente la sede viabile degli svincoli di Terni Est, parzialmente sprofondati e con le carreggiate ridotte da diversi anni, in una condizione di pericolosità generale”.

Traffico e viabilità: le richieste per la Tre Valli, Valserra, Rato, e Toano

“Nel corso del futuro confronto operativo, l’Amministrazione comunale intende anche sottoporre all’attenzione del responsabile della struttura territoriale di ANAS Umbria ulteriori questioni. In particolare 1) tutte le ipotesi progettuali in possesso di ANAS per una superstrada a doppia carreggiata da e verso Spoleto, oltre alla cosiddetta ‘Tre Valli’; 2) tutte le ipotesi progettuali esistenti o ipotizzate per incrementare definitivamente la sicurezza della SP/SR 67 ‘Valserra’; 3) le date ipotizzate per un possibile intervento strutturale volto a consentire il passaggio sicuro e diretto di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate (autobus turistici, ad esempio) sulla SP 62-SR 79, provenendo o dirigendosi verso la ‘Terni–Rieti’, evitando il lungo periplo attuale; 4) per migliorare la sicurezza urbana, l’individuazione di siti strategici per l’installazione di telecamere nei punti di accesso a Terni non soltanto del RATO; 5) l’installazione del new jersey o di altra barriera per separare le carreggiate lungo il viadotto Toano, purtroppo periodicamente teatro di incidenti frontali mortali; 6) la necessità di una riflessione su alcuni aspetti della segnaletica verticale del RATO (indicazioni turistiche)”.