Giù dal ponte all’alba, muore 23enne | Aperta indagine

Tragedia alle prime ore di questa mattina (domenica 24 marzo) a Trestina (Città di Castello). Poco prima delle 8, nei pressi del bocciodromo, è stato infatti trovato il corpo senza vita di un 23enne, che sarebbe precipitato dal ponte di via Grecia.

Sul posto si sono subito precipitati vigili del fuoco, carabinieri e 118. I sanitari, però, una volta lì non hanno potuto fare niente se non constatare il decesso del giovane. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo. Sulla vicenda è stata anche aperta un’indagine per stabilire le effettive cause e l’ora della morte: al momento, infatti, non si esclude nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale a quella di un gesto volontario.

