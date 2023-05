GiroGiocando, a Foligno un weekend dedicato ai bambini

Sabato 27 e domenica 28 maggio il centro storico si accende con l’evento organizzato da Confcommercio Foligno. Tante proposte fra musica, sport, arte, storia e solidarietà

Un fine settimana in Centro Storico a Foligno dedicato ai bambini: si chiama Girogiocando la due giorni che proporrà un ricchissimo programma dedicato alle famiglie fra arte, musica, sport, gioco, divertimento e solidarietà organizzato da Confcommercio Foligno. La manifestazione al via sabato 27 maggio dalle ore 15 durerà fino alle ore 23.

Dalle 16 alle 20 in piazza della Repubblica i piccoli partecipanti potranno portare i loro giochi usati per donarli alla Caritas diocesana di Foligno che li distribuirà tra i più bisognosi: un’occasione di solidarietà per insegnare condivisione e accoglienza. Nella piazza Grande della città sarà presente il Lions club cittadino, con un punto informazione sul diabete e tanti palloncini da regalare ai piccoli. Presente anche l’azienda Fria con zainetti da donare ai passanti e Foligno Feste che colorerà la piazza con tanti palloncini. In Corso Cavour all’ex teatro Piermarini alle 16 e fino alle 20 sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio Pimpinello; per i bambini anche un baby parking con animazione e giochi. In piazza Matteotti gonfiabili e giostrine mentre in piazza Garibaldi allieteranno il pomeriggio con le loro note i ‘Musici di Foligno’ che dalle 16 alle 20 porteranno la musica anche nelle altre vie del centro storico.

Anche i bambini potranno diventare musicisti di strada con il laboratorio marching band usando strumenti di prova, giochi di aria con palline di pin pong e carta ma anche imboccature e percussioni muovendo i primi passi con il body percussion e attraverso giochi con i tubi sonori boomwhacker, partecipando infine con la marching band alla sfilata per le vie del centro.

In Largo Carducci la Polizia di stato sarà presente con il suo Camper azzurro educativo per incontrare i bambini e istruirli su temi come quello della sicurezza stradale.

A piazza San Domenico dalle 16 alle 21 si andrà a tutto sport con il basket e la ginnastica artistica, per far provare ai ragazzi queste due discipline attraverso il supporto di allenatori qualificati. Dalle 15 alle 20 anche l’angolo giochi organizzato dal Ludobus Mamma mia!

In via Corso nuovo la storica pasticceria Merendoni offrirà invece la possibilità di partecipare a un laboratorio di pasticceria per bambini. Prenotazione obbligatoria telefonando a Camilla al numero 3384001612

Seconda giornata ricchissima di eventi anche quella di domenica 28 maggio quando la manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. Tornerà dalle 16 alle 20 la raccolta di giochi usati in favore della Caritas diocesana di Foligno e saranno ancora presenti gli stand Lions club, Fria e Foligno Feste con tanti gadget per i partecipanti.

Domenica si giocherà anche a scacchi: dalle 15 alle 20 l’appuntamento ‘Diamoci una mossa’ proporrà laboratori e lezioni su sorprendenti scacchiere giganti. A Palazzo Trinci, suggestivo scrigno di bellezza e storia cittadina, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 20 i bambini saranno coinvolti nel laboratorio ‘Fulginia civita romana’, con giochi a tema antica Roma e alle 17.30 è prevista un’esibizione per le vie della città.All’ex teatro Piermarini in Corso Cavour alle 16 e fino alle 20.30 sarà ancora possibile partecipare gratuitamente al laboratorio Pimpinello; per i bambini anche un baby parking con animazione e giochi.

In piazza Matteotti bassa ancora gonfiabili e giostrine mentre nella parte alta della piazza dalle 14.45 alle 18.15 i bambini parteciperanno all’evento Pompieropoli.

Piazza Garibaldi ancora a tema musicale con i ‘Musici di Foligno’ e il laboratorio marching band con sfilata finale dei piccoli partecipanti per le vie del centro.

Infine in piazza San Domenico dopo il basket e la ginnastica artistica, sarà la volta del ciclismo, con istruttori pronti ad accogliere sulle due ruote i piccoli sportivi. Dalle 15 alle 20 sarà di nuovo presente l’angolo giochi organizzato dal Ludobus Mamma mia!