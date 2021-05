Giro d’Italia, l’arrivo di Foligno è un successo e già si pensa già al 2022

Un successo la tappa di Foligno. Ora occhi su Perugia

Giro d’Italia, si pensa già al 2022. Il sindaco Stefano Zuccarini non lo ha nascosto, come non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato dell’arrivo della tappa nella città della Quintana. “Abbiamo scelto come slogan “In GIRO al Centro del Mondo” ed oggi #Foligno è tornata davvero protagonista!Un lungo lavoro che ci ripaga in pieno di questa sfida, che è stata un investimento sul futuro ed una scommessa sulla ripartenza. Oggi la nostra Città rinasce in tutta la sua bellezza: un giorno di Festa dopo mesi difficili per tutti. Dedico a tutti i Folignati questo successo, lavorando insieme si ottengo questi risultati. La strada è ancora lunga e come ci insegnano i ciclisti, più dura è la salita più belli saranno i traguardi!“.

Si riparte da Perugia

Di certo la città ha risposto presente alla chiamata. In tanti affacciati alle finestre o lungo le strade, dove possibile, per vivere a pieno l’atmosfera della carovana rosa. Di certo, inoltre, è stata una boccata d’ossigeno per le strutture ricettive e l’economia. E domani, 19 maggio, si riparte da Perugia, con l’obiettivo di bissare il successo e la partecipazione di cui c’è stata prova a Foligno.