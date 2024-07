Giro d'Italia donne, le modifiche del traffico in occasione della tappa

La tappa arriverà a Foligno giovedì prossimo e la città si prepara ad un profondo cambiamento della viabilità per accoglierla.

In occasione della 5/a tappa del Giro d’Italia donne – Frontone-Foligno – prevista per giovedì 11 luglio – è stata firmata un’ordinanza che disciplina la viabilità. Si ricorda che il percorso gara è il seguente: ss. 3 Flaminia – uscita San Giovanni Profiamma – Variante Nord – Via Campagnola – Via Piave – complanare ss 3 Flaminia – via 3 Febbraio – viale Roma – viale Mezzetti (arrivo). L’arrivo delle cicliste è previsto tra le 14:20 e le 14;40.

Le modifiche alla viabilità cittadina

Il percorso gara sarà interdetto alla circolazione dalle 13 circa. Si fa presente che lo svincolo ss 75 svincolo uscita Foligno nord sarà aperto; ss 3 Flaminia svincolo uscita Foligno est resterà chiuso, ss 3 Flaminia svincolo uscita Sant’Eraclio rimarrà aperto. Ecco nel dettaglio i provvedimenti: parcheggio Piazzale Falcone – Borsellino (Plateatico grande): istituzione del divieto di circolazione dalle 7 alle 21 del giorno 11 luglio e divieto di sosta con rimozione dalle 14 del giorno 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; via Fratelli Bandiera: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; viale Mezzetti: istituzione del divieto di circolazione dalle 7 alle 21 del giorno 11 luglio e divieto di sosta con rimozione dalle 14 del giorno 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; via XV Giugno, via Filzi, Piazzale Unità d’Italia, Piazzale Pertini, via Gonzaga del Vodice Ferrante: istituzione del divieto di circolazione dalle 7 alle 21 del giorno 11 luglio e istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 14 del giorno 10 luglio alle 21 del giorno 11 luglio; via Ottaviani: istituzione del divieto di circolazione dalle 7 alle 21 del giorno 11 luglio e divieto di sosta con rimozione dalle 16 del giorno 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; via Cesare Battisti (tratto da Porta San Felicianetto a Piazzale Alunno): istituzione del divieto di circolazione dalle 9 alle 21 del giorno 11 luglio e divieto di sosta con rimozione dalle 16 del 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; via Gori, via Fazi, via Chiavellati: istituzione del divieto di circolazione dalle 9 alle 21 del giorno 11 luglio e divieto di sosta con rimozione dalle 18 del 10 luglio fino alle 21 del giorno 11 luglio; Variante Nord, via Campagnola, via Piave (tratto da via Campagnola a complanare S.S. 3 Flaminia), via 3 Febbraio, viale Roma: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 21 del giorno 11 luglio, istituzione del divieto di circolazione dalle 13 al termine della competizione ciclistica; via Battisti (tratto da Porta San Felicianetto a Piazzale Alunno): inversione del senso di marcia con direzione consentita da Piazzale Alunno a Porta San Felicianetto il giorno 11 luglio dalle 7 fino al termine della competizione ciclistica;

Tutte le novità

via Romana Vecchia altezza stabilimento erogazione metano: istituzione divieto di circolazione verso la frazione di San Giovanni Profiamma il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Allegri incrocio via Carlo Alberto dalla Chiesa: istituzione divieto di circolazione verso Foligno centro con deviazione traffico verso via Carlo Alberto dalla Chiesa: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Mameli incrocio via della Fornacetta: istituzione divieto di transito verso la variante nord con deviazione traffico verso via della Fornacetta e verso via Mameli lato Foligno centro: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; variante nord altezza via Sportella Marini: obbligo per chi proviene da via Sportella Marini di dirigersi in via Cappannaccio e obbligo per chi proviene da via Cappannaccio di dirigersi verso via Sportella Marini: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; viale Ancona incrocio via Raffaello Sanzio istituzione del divieto di transito verso la variante Nord con deviazione traffico verso via Raffaello Sanzio; via Campagnola incrocio via Chiascio: istituzione del divieto di transito verso via Campagnola con deviazione traffico verso località San Paolo: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; rotatoria San Paolo: istituzione del divieto di transito verso via Campagnola con deviazione traffico verso via Corta di Colle: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Fiume Albegna incrocio via Campagnola: obbligo per chi proviene da via Fiume Albegna di proseguire verso via Garigliano: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Garigliano incrocio via Tanaro: istituzione del divieto di transito verso via Campagnola con deviazione traffico verso via Ombrone: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Piave: istituzione del divieto di transito verso la complanare S.S. 3 Flaminia il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica, con sbarramenti nei seguenti incroci: via Piave incrocio via Paolini; via Piave incrocio via Trasimeno; via Piave incrocio via Tevere; via Piave incrocio via Fiume Trebbia;

complanare SS 3 Flaminia: istituzione del divieto di transito verso Foligno centro per chi proviene dalla S.S. 77 var Val di Chienti e da Spoleto con obbligo di proseguire verso Foligno Nord: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Flaminia Vecchia (lato S. Eraclio) altezza rotatoria 3 Febbraio: istituzione del divieto di transito verso via 3 Febbraio con obbligo di proseguire verso la complanare S.S. 3 Flaminia: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; viale Roma incrocio via Treviso: istituzione del divieto di transito verso Foligno Centro con obbligo di proseguire verso via Treviso: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Treviso altezza via Siena: istituzione del divieto di transito verso viale Roma con obbligo di proseguire verso via Siena: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Cagliari incrocio via Napoli: istituzione del divieto di transito verso viale Roma e verso via Col di Lana con obbligo di proseguire verso via Cagliari o verso via Intermezzi: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via Gori incrocio via Col di Lana: istituzione del divieto di transito verso viale Roma con obbligo di proseguire verso Intermezzi: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; via S. Maria in Campis incrocio viale Roma: istituzione del divieto di circolazione verso viale Roma: il giorno 11 luglio dalle 13 fino al termine della competizione ciclistica; Porta San Felicianetto: istituzione del divieto di transito verso Piazzale Alunno dalle 7 alle 21 del giorno 11 luglio; via Cairoli incrocio via Chiavellati: istituzione del divieto di transito verso Piazzale Alunno dalle 13 fino al termine della manifestazione il giorno 11 luglio; via Nazario Sauro incrocio via Palombaro: istituzione del divieto di transito verso Piazzale Alunno dalle 13 fino al termine della manifestazione il giorno 11 luglio. Per consentire il regolare svolgimento della 5° tappa del “Giro d’Italia Women 2024”, lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica, saranno istituiti sbarramenti per la deviazione del traffico veicolare, con opportuna indicazione dei percorsi alternativi. I veicoli eventualmente rimossi verranno depositati presso la ditta Di Domenico di via Ricci, 3.