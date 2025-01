Giro d'Italia torna a Gubbio dopo 35 anni, il 18 maggio partenza della tappa umbra | Dove passerà - Tuttoggi.info

Dopo la crono Foligno-Perugia e la partenza da Spoleto nel 2024, il Giro d’Italia (insieme al Giro Women) tornerà in Umbria anche quest’anno e lo farà da Gubbio, per la partenza della 9^ tappa – 181 km con arrivo a Siena – il 18 maggio prossimo.

L’itinerario ufficiale del Giro 2025 – 21 tappe, 108^ edizione – è stato presentato proprio ieri (13 gennaio) all’Auditorium Parco della Musica di Roma, alla presenza di atleti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, sportivi, sindaci e amministratori di tutte le città coinvolte, compresi ovviamente il primo cittadino eugubino Vittorio Fiorucci e l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo.

La Corsa in rosa ritrova la Città dei Ceri ben 35 anni dopo l’arrivo di tappa del 1989, quando a trionfare fu il danese Bjarne Riis. Si tratta di un evento unico e un’occasione davvero preziosa per la città, che porterà a Gubbio migliaia di atleti, appassionati e giornalisti – circa 1.400 gli accrediti stampa previsti per l’edizione 2025 – e che darà alle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche umbre una ribalta mediatica internazionale difficilmente paragonabile con altri eventi. Il Giro verrà infatti trasmesso in diretta in 200 Paesi, con una platea di 700 milioni di persone

Dopo la partenza da Gubbio i ciclisti percorreranno la Pian d’Assino passando per Mocaiana e Camporeggiano, fino ad Umbertide. Da qui toccheranno Niccone, Molino Vitelli e Spedalicchio, direzione Toscana. Dopo aver passato Mercatale comincerà la vera salita verso La Cima, dove a 640 metri è fissato il Gran premio della montagna (3^ categoria). Poi via in discesa verso Camucia, passando per Foiano, Sinalunga, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Buonconvento, San Martino in Grania, Monteaperti Colle Pinzuto e Siena, con l’arrivo in Piazza del Campo.

Per l’occasione la festa dei Ceri Mezzani (ragazzi dai 14 ai 24 anni) slitterà al 25 maggio mentre il Palio della Balestra sarà anticipato proprio al pomeriggio del 18 gennaio, quando la carovana del mattino avrà ormai lasciato Gubbio. Il Giro d’Italia prenderà il via il 9 maggio dall’Albania, con la crono d’apertura a Tirana, poi due frazioni a Valona e Durazzo. Il gran finale sarà a Roma.