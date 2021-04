Giro d'Italia Handbike 2021, finalissima ad Assisi - Tuttoggi

Il Giro d’Italia Handbike 2021 si chiuderà ad Assisi, già l’anno scorso tappa di una delle manifestazioni e già finalissima del 2019 (la foto in evidenza è tratta dal sito ufficiale).

L’annuncio dopo la conferenza stampa degli organizzatori della manifestazione, con gli atleti che si sfideranno nelle tre tappe previste, dal pratese di Montemurlo Christian Giagnoni, a Omar Rizzato, Natalia Beliaeva, Damiano Marini, Francesco Crispino Perna. La corsa partirà da Reggio Emilia che aprirà il 6 giugno l’edizione 2021, per poi spostarsi a Roccaraso il 18 luglio; Assisi, come detto, ospiterà la finalissima del Giro d’Italia Handbike 2021 il 10 ottobre. “Ricominciare dallo sport inclusivo è per ogni città un orgoglio”, hanno detto Francesca Curioni e Veronica Cavallucci, assessore allo sport dei comuni di Reggio Emilia e di Assisi, insieme a Renato Franceschi, sindaco di Roccaraso.

Il Giro di Handbike è una manifestazione sportiva paralimpica nata dall’idea di Andrea Leon: è organizzata dall’A.S.D. SEO senza fini di lucro. La manifestazione nasce con l’obiettivo di sviluppare e diffondere i principi e la conoscenza del ciclismo adattato per persone affette da disabilità e per organizzare gare in linea con le norme e le direttive stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione Ciclismo Italiana e dai rispettivi Organi. Il Comitato Organizzativo del Giro di Handbike è nato per dar vita ad un circuito di gare agonistiche che permettesse a tanti atleti di partecipare ad una manifestazione a livello Nazionale, ma anche per creare momenti di aggregazione e socializzazione nonché di formazione ed inclusione sociale su questo tipo di disciplina.