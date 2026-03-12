 Girano per Cannara con 5 grammi di cocaina e un migliaio di euro: arrestati in due - Tuttoggi.info
Girano per Cannara con 5 grammi di cocaina e un migliaio di euro: arrestati in due

Redazione

Girano per Cannara con 5 grammi di cocaina e un migliaio di euro: arrestati in due

Gio, 12/03/2026 - 09:00

A Cannara, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un 26enne ed un 24enne, entrambi di origini albanesi e senza fissa dimora nel territorio nazionale, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, una pattuglia impegnata nel controllo del centro abitato ha notato che il conducente di un’autovettura in sosta stava compiendo dei movimenti sospetti con un altro uomo in piedi vicino al finestrino. L’intervento immediato dei militari ha consentito di bloccare i due individui e di sottoporli controllo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti, nella disponibilità del conducente del veicolo, un 26enne di origine albanese, 4 involucri termosaldati contenenti 2,5 g di cocaina, nonché la somma contante di 155 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Nella stessa serata, una seconda pattuglia ha controllato un’autovettura di grossa cilindrata che si trovava ferma in una zona buia e isolata dell’abitato. Alla vista dei militari, il conducente, un 24enne di origine albanese, ha assunto un atteggiamento che ha destato sospetti negli operanti. A seguito di una perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 4 involucri termosaldati contenenti 2 g di cocaina, occultati all’interno di un calzino. L’estensione della perquisizione al veicolo ha consentito di rinvenire la somma contante di 1.000 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due cittadini albanesi sono stati dichiarati in arresto per l’ipotesi delittuosa anzidetta. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, prontamente informato dei fatti, gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In sede di rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Spoleto, nel convalidare i provvedimenti restrittivi, ha disposto per uno dei due arrestati la misura del divieto di dimora nel comune di Cannara. L’altro arrestato, invece, ha optato per il patteggiamento. L’operazione testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con controlli capillari e mirati volti a garantire sicurezza e legalità sul territorio, a tutela della collettività.

