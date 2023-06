"Girano" di notte vicino alla banca, in auto trovati piedi di porco e grimaldelli - Tuttoggi.info

I carabinieri hanno denunciato due uomini residenti a Foligno, fermati in via Martiri della Libertà a Città di Castello | Indagini aperte per accertare un loro eventuale coinvolgimento su alcuni recenti furti nel territorio

Sono stati fermati dai carabinieri negli immediati pressi di una banca in via Martiri della Libertà, a Città di Castello, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno.

I due uomini – identificati poi con un 52enne ed un 28enne entrambi residenti a Foligno – gravati peraltro da vari precedenti per reati contro il patrimonio, erano all’interno di una piccola utilitaria, il cui andamento “anomalo” ha attirato subito le attenzioni dei militari.

Dopo un’attenta ispezione del veicolo, le forze dell’ordine hanno poi trovato alcuni strumenti atti allo scasso, quali grossi cacciaviti, piedi di porco e grimaldelli, oltre a due torce elettriche. I due non hanno saputo giustificarne il possesso, soprattutto ad un’ora tarda della notte, e quindi tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Entrambi gli occupanti dell’auto sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Le indagini sono tuttora in corso al fine di accertare un eventuale coinvolgimento dei due uomini in qualche furto perpetrato ultimamente nel territorio tifernate.