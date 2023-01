Gira in auto con droga e soldi: arrestato 24enne - Tuttoggi

Il giovane aveva oltre mezzo grammo di hashish, 100 euro e un bilancino di precisione

Un ventiquattrenne di nazionalità magrebina è stato arrestato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Era l’1 di notte di domenica 22 gennaio quando nei pressi di un noto locale dell’assisano gli agenti hanno notato un veicolo sospetto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento il giovane è stato fermato e sottoposto a un controllo dal quale è risultato già noto alle forze dell’ordine. Nel corso del controllo i poliziotti hanno avvertito un forte odore di derivati della canapa provenire dall’abitacolo. Per questo motivo hanno deciso di sottoporre sia il conducente che il veicolo a perquisizione, la quale ha dato esito positivo: oltre a un borsello contenente un involucro di cellophane con 64 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Le analisi condotte dal personale della Polizia Scientifica hanno poi confermato che la sostanza stupefacente era hashish. L’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio è stato convalidato lunedì mattina, con un giudizio per direttissima.