Gira con un piccone in mano, denunciato e ricoverato - Tuttoggi.info

Intervento dei carabinieri nel perugino, il giovane era più confuso che violento

Girava scalzo e con un piccone in mano il ventiseienne originario del Bangladesh, irregolare sul territorio nazionale, che ai carabinieri intervenuti in via Trasimeno Ovest a Perugia è parso più confuso che violento.



Ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia, intervenuti sul posto – nella zona dell’ostello Spagnoli – unitamente ai colleghi della stazione di Farneto di Colombella a seguito di richiesta di alcuni cittadini al 112, il giovane non ha saputo dare una spiegazione del suo comportamento, tanto che è stato trasportato in ospedale per una valutazione psichiatrica ed è stato ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

Il 26enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e anche per danneggiamento in quanto, così come riferito dal responsabile della struttura, durante la notte avrebbe danneggiato una vetrata dell’ostello utilizzando il supporto in metallo per un manubrio da palestra.