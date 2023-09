Gira con la cocaina in auto, denunciato 23enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella hanno denunciato un cittadino albanese di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, si sono insospettiti alla vista di un’autovettura a noleggio parcheggiata fuori da un bar in frazione Pianello e hanno così proceduto ad eseguire diversi accertamenti oltre che al controllo del conducente. Il 23enne si è dimostrato fin da subito poco collaborativo tanto da indurre i militari a pensare che volesse nascondere qualcosa e infatti, a seguito di perquisizione veicolare, hanno rinvenuto un calzino con all’interno 4 dosi di cocaina. I militari hanno pertanto proceduto alla denuncia del 23enne non solo per la detenzione dello stupefacente, ma anche perché è risultato irregolare sul territorio nazionale.