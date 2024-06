Giovedì pre ballottaggio in rosa e azzurro: solo l’Italia unisce Scoccia e Ferdinandi

Il bus scoperto di Vittoria farà sosta a Ponte San Giovanni per la partita Italia - Spagna, Margherita invita i suoi sostenitori a vederla in piazza IV Novembre

Il bus rosa scoperto (quello con cui si festeggia la vittoria di una Coppa europea, per intenderci) di Vittoria Ferdinandi parte alle 16 di oggi, giovedì, da Resina, prima tappa del tour che toccherà Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Sant’Egidio con capolinea a Ponte San Giovanni, dove in piazza Pascoletti la candidata del centrosinistra farà un intervento prima di vedere insieme ai suoi sostenitori la partita Italia – Spagna. Per poi riaccendere il motore venerdì alle 16 a San Martino in Campo, in direzione Castel del Piano, San Sisto, Pian di Massiano, Madonna Ata, San Marco, Elce, per arrivare ai giardini del Frontone, dove, con un comizio, si concluderà la campagna elettorale che porta al ballottaggio.

Margherita Scoccia, che il suo copioso tour tra le frazioni e le località di Perugia l’ha iniziato stavolta in anticipo, ha scelto di chiudere ufficialmente giovedì la sua campagna elettorale in quella piazza IV Novembre che era stata lasciata in precedenza all’avversaria. Dalle 20 con porchetta, birra e Coca Cola, per poi vedere insieme la partita Italia – Spagna.

La Nazionale è al momento l’unico elemento che sembra accomunare due candidate a sindaco così diverse tra loro, nei temi e nei modi, anche se questi ultimi sono diventati più simili negli ultimi giorni di campagna elettorale. Che ufficialmente terminerà per una accanto a un bus rosa, contornata di bandiere biancorosse; per l’altra su un piazza colorata di tricolore e di azzurro. In fondo, una aspira a diventare sindaca, un’altra sindaco.