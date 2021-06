Giovanni Faloci si riconferma Campione italiano di Lancio del disco - Tuttoggi

Agli assoluti di Rovereto il discobolo tifernate conquista ancora una volta il primato nazionale con un lancio da 60,10 metri

Giovanni Faloci si riconferma Campione italiano di Lancio del disco. L’atleta tifernate, in pedana a Rovereto – dove in questo caldo weekend si sono svolti i campionati italiani assoluti di atletica – con un lancio di 60.10 metri, ha portato ancora una volta a Città di Castello il primato nazionale.

Faloci continua dunque l’ottimo trend di lanci, facendo volare sempre il suo disco oltre la soglia dei 60 metri e, anche in questa occasione, il discobolo in forza alla Fiamme Gialle ma cresciuto nell’Atletica Libertas Città di Castello, è salito sul gradino più alto del podio: accanto a lui, al secondo posto, lo storico rivale, il marchigiano Nazzareno Di Marco (58.65 m), terzo Alessio Mannucci (57.53 m).

Una domenica di festeggiamenti per lo staff e gli atleti della Libertas che hanno seguito la gara del campione assieme al presidente Ugo Tanzi: “Come sempre le gare di Giovanni Faloci regalano grandi emozioni ed anche in questa occasione il nostro gruppo di atleti era compatto a tifare per lui, che ormai è considerato dai più giovani un esempio da seguire, un modello!” Ad accompagnare fisicamente il discobolo a Rovereto, come sempre, il suo storico allenatore Lorenzo Campanelli.