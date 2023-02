Giovanni Faloci campione italiano di Lancio del disco, è la 12^ volta "Atleta unico" - Tuttoggi

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo centimetro, per la dodicesima volta in carriera il tifernate in forza alle Fiamme Gialle e cresciuto alla Libertas si aggiudica l’oro con la misura di 57,89 m, davanti al toscano Alessio Mannucci (Aeronautica), secondo. A chiudere il podio, il terzo posto di Enrico Saccomano (Atletica Malignani Libertas Udine).

A Rieti presente anche un altro tifernate, Gregorio Giorgis che per l’occasione ha vestito la maglia dell’Atletica Avis Macerata, società con la quale la Libertas ha ottimi rapporti di collaborazione da oltre dieci anni. Per lui terzo posto nella specialità martello.

Non sono tardati ad arrivare i complimenti dall’Amministrazione comunale. “Ormai Faloci ci ha piacevolmente abituati a risultati e prestazioni straordinarie – hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti – Il titolo italiano conferma la straordinaria potenzialità di un atleta unico, grande nello sport e nella vita di tuti i giorni nella sua Città di Castello e nella pista di atletica che lo ha visto crescere assieme a tanti amici e collaboratori della Libertas, primi fra tutti il presidente Ugo Tanzi e il preparatore Lorenzo Campanelli”.