Giovani sportivi folignati fanno incetta di medaglie e puntano alle Olimpiadi di Tokio

share

Foligno città dello sport, e delle eccellenze sportive: il nome della terza città dell’Umbria è stato portato ai massimi livelli da due giovani folignati che hanno brillato nelle rispettive discipline: Fiammetta Rossi nel Tiro a Volo e Andrea Santarelli Santarelli.

La prima, figlia d’arte dello stesso Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi; il secondo medaglia già Medaglia d’Argento ai Giochi di Rio.

La giovane tiratrice ventiquattrenne ha ottenuto una medaglia d’oro ed una di argento all’ultima edizione delle Universiadi di Napoli.

Fiammetta Rossi, è in forza alla squadra delle Fiamme d’Oro e nella città partenopea ha vinto l’oro nella specialità del ‘Trap Mixed’ con i complimenti arrivati direttamente dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che si è voluto scattare una foto proprio gli ‘azzurrini’ del Tiro a Volo.

La folignate è già pronta per le Olimpiadi di Tokio in del prossimo anno, come punta di diamante della spedizione tricolore della Nazionale.

Sul podio – come detto – anche il giovane folignate Andrea Santarelli che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest.

Anche Santarelli fa parte della squadra nazionale delle Fiamme Oro e – ricordiamo – è stato anche Medaglia d’Argento ai recenti Europei.

Lo spadista folignate sale così da solo sul podio, individualmente, per la prima volta in carriera.

Ed ora anche Andrea Santarelli è in attesa della gara a squadre, sperando in una qualificazione alle Olimpiadi di Tokio 2020 insieme al resto della squadra che ai Giochi di Rio tornò in Italia con la medaglia d’argento al collo.

share

Stampa