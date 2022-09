Giovani in biblioteca, il Comune cerca partner per il progetto - Tuttoggi

Avviso del Comune di Spoleto per il progetto "Giovani in biblioteca", domande entro il 12 settembre

Il Comune di Spoleto cerca partner per promuovere la presenza di giovani in biblioteca. È stato infatti pubblicato nel sito istituzionale dell’ente l’avviso per presentare una ‘Manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero’.

L’avviso è promosso da Danilo Chiodetti, Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio e da Luigina Renzi, Assessore al Benessere e innovazione sociale e Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, che hanno recepito l’avviso emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.