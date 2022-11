Giovani agricoltori, Caterina Luppa confermata alla guida

“Sono fiera ed onorata per la carica riconfermata – dichiara Luppa – e continuerò a lavorare in sinergia con tutto il gruppo determinato a portare avanti con impegno ancora maggiore il ruolo di ANGA come Giovani di Confagricoltura nel fare sindacato di impresa e nell’organizzazione di eventi e momenti formativi e di aggregazione per i giovani agricoltori umbri. Promuoveremo tradizione, innovazione e competitività affinché venga riconosciuto il ruolo fondamentale dell’agricoltura nel mondo economico”.

Chi è Caterina Luppa

Caterina Luppa, 29 anni, è laureata in agricoltura biologica e specializzata in biologia e qualità dei suoli. Terminati gli studi in Olanda decide di portare il proprio know how in Italia. Nel 2019 insieme a Giacomo Zeni, biotecnologo alimentare esperto in allevamento di mosche soldato, affiancandosi alla Società Agricola Iraci Borgia (della famiglia di Caterina) specializzata nella produzione di biogas da colture e residui agricoli, sviluppano il progetto BugsLife, allevamento di larve di mosca soldato (Hermetia illucens) a fini mangimistici.