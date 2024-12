Giovane trovato in strada incosciente muore al pronto soccorso, è mistero - Tuttoggi.info

È giallo sulla morte di un giovane, avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dopo esser stato trovato privo di conoscenza lungo via Agostino di Duccio. Ad indagare è la Polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica perugina, che non esclude nessuna ipotesi, nemmeno l’omicidio.

Il giovane, di origine cinese, è giunto la mattina di Natale privo di coscienza in ospedale presentando alcune escoriazioni, ecchimosi ed una ferita lacero contusa alla testa. Nonostante le cure prestate dal personale sanitario, il ragazzo è poco dopo deceduto.

Come detto, l’uomo, era stato trasportato in ospedale dopo che lo stesso era stato trovato riverso a terra e privo di conoscenza presso la locale via Agostino di Duccio.

Al momento, il personale della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il diretto coordinamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero, sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, al fine di non escludere l’ipotesi che possa trattarsi di un omicidio.