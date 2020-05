Giovane si ustiona, trasferito in elisoccorso a Cesena

Giovani si ustiona, trasferito in elisoccorso a Cesena. Il 20enne, residente a Città della Pieve, è rimasto ustionato agli arti e all’addome nella tarda mattinata di oggi.

Soccorso dagli operatori del 118, il giovane è stato trasferito dapprima a Perugia, dove è stato messo in sicurezza.

Il trasferimento al Centro grande ustionati

Come riferisce l’Azienda ospedaliera di Perugia, il 20enne ha riportato lesioni che hanno riguardato oltre il 25% per cento del corpo. Per questo i sanitari hanno ritenuto indispensabile il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Cesena.

Le sue condizioni non sono gravi.

L’incidente domestico

Si tratta di un incidente domestico. Il giovane sembra stesse azionando un meccanismo per poter allontanare formiche dalla propria abitazione.