Giovane si cosparge di benzina e si dà fuoco - Tuttoggi

Nella sera di venerdì, subito dopo l’ora di cena, un giovane operaio ha messo in atto un drammatico proposito; dopo essere uscito da un bar di Ficulle, dove aveva trasorso del tempo, il ragazzo si è cosparso di benzina per poi innescare le fiamme che lo hanno avvolto in poco tempo.

Subito sono scattati gli aiuti delle persone che si trovavano nei pressi del bar ed è stato dato l’allarme al 118 e forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato trasferito in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Roma, ma, a quanto si apprende, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono i Carabinieri a ingadare sulle cause che hanno spinto il giovane, incensurato e conosciuto come una persona tranquilla, a compiere il drammatico gesto.