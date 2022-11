Giovane destinatario di ordine di reclusione rintracciato in centro

L’azione di capillare monitoraggio del territorio proseguirà

Giovane rintracciato nel centro storico folignate un giovane nordafricano, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati di truffa, lesioni personali e furto. Una volta eseguiti i primi accertamenti sul conto del maghrebino, è emerso che lo stesso era gravato da un ordine di carcerazione.

Giovane arrestato

Nello specifico, in base al provvedimento dall’Autorità Giudiziaria, il giovane era chiamato a scontare una pena pari a quattro mesi di reclusione per effetto di una condanna definitiva pronunciata nei suoi confronti per il reato di furto aggravato. Pertanto, al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno tratto in arresto il cittadino straniero ed hanno provveduto ad associarlo presso la Casa Circondariale di Spoleto.