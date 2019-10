Giovane mamma di Terni morta in una stanza d’albergo | Giallo nelle Marche

Tragica morte, in circostanze ancora da chiarire, per Laura Conti, una donna di 31 anni di Terni, che da qualche tempo si era trasferita nelle Marche. Secondo quanto riportare dal Corriere Adriatico, la giovane mamma ternana è stata trovata priva di vita nella giornata di ieri, all’interno della stanza di un bed and breakfast di Civitanova Marche, dove la donna alloggiava da qualche giorno.

Il personale in servizio presso la struttura, alla tragica scoperta, ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118, ma il personale sanitario, una volta sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Laura Conti, sul quale indagano i Carabinieri di Civitanova. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, per accertare le cause del decesso.

