Giostre gratis e calze della Befana per chi è in difficoltà a Terni - Tuttoggi.info

Sarà un inizio anno all'insegna della solidarietà a Terni, che si unisce ad un veglione di San Silvestro che ha visto protagonista chi è in difficoltà

Sarà un inizio anno all’insegna della solidarietà a Terni, che si unisce ad un veglione di San Silvestro che ha visto protagonista chi è in difficoltà. Ad illustrare le iniziative pensate per i più deboli- tra giostre gratis e calze della Befana donate nelle strutture sociali – è l’assessore al welfare, Viviana Altamura.

“Abbiamo voluto iniziare il 2024 – spiega l’assessore – con una serie di iniziative incentrate sulla solidarietà e la vicinanza. Il 31 dicembre c’è stato il cenone di capodanno di solidarietà organizzato dal Comune, insieme all’associazione San Martino Impresa Sociale, il laboratorio Idea e la Caritas diocesana. Si è tenuto alla mensa di San Valentino, in via Ciaurro, dalle 20-24, finanziato con i fondi dell’assessorato al Welfare. È un’iniziativa che ho sostenuto fortemente e ho portato avanti con convinzione, perché nessuno deve passare le feste in solitudine o sentirsi escluso. Si sono esibiti due cantanti e anche un poeta che ha declamato le proprie poesie. Alla tombola hanno preso parte decine di persone. Ringrazio i volontari, capitanati dalla vicepresidente della San Martino nonché responsabile della mensa, Fernanda Scimmi, che hanno allestito una sala davvero bella. Ho portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Con me don Giuseppe Zen, direttore della Caritas Diocesana e il vescovo Francesco Soddu”.

Per Il 3 gennaio, in collaborazione con il Luna Park di Terni e con l’associazione Aladino, invece, l’amministrazione comunale ha organizzato un pomeriggio di giostre gratis, dalle 15,30-17,30, per i bambini e ragazzi in difficoltà e per il mondo della disabilità.

“Per quanto riguarda il 6 gennaio – spiega ancora la Altamura – distribuiremo, utilzzando l’e-bike, le calze a tutti i bambini che sono ospiti di strutture di assistenza, come la Casa famiglia. Ho pensato di portare avanti questo bellissimo gesto di solidarietà per far sentire coccolati i più piccoli. Con l’sssociazione San Martino Impresa Sociale, la Caritas diocesana, Laboratorio I.D.E.A ed Idea Ride Bike Sharing Marmore, saremo nuovamente accanto ai minori, stranieri e non e daremo vita a la Befana è Comunità, Arriva la Befana…in e-bike. Alla manifestazione parteciperanno assessori, consiglieri e personale del comune oltre ai volontari. Ringrazio tutti per la grande collaborazione e disponibilità. La partenza è prevista, alle 10:30, da Palazzo Spada. Il percorso è di oltre 10 km totali e prevederà diverse tappe nelle comunità educative, nelle case famiglia e nei gruppi appartamento”.