"Giorni di ordinaria follia" al carcere di Terni | Medico minacciato di morte con lametta - Tuttoggi.info

Il carcere di Terni ancora nel caos. Detenuto crea il panico in infermeria: minacce di morte a medico e al figlio minore di questo

Ennesimo resoconto di una giornata di follia nel carcere di Sabbione a Terni. Ed è vibrante la denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE che torna a chiedere, al Ministero della Giustizia e DAP, “interventi urgenti prima che sia troppo tardi”. Come spiega il Segretario Nazionale per l’Umbria Fabrizio Bonino, “ieri ennesimo atto di violenza all’interno della locale infermeria dell’istituto di Sabbione. Nella tarda mattinata, lo stesso detenuto di origine rumena che il giorno prima aveva aggredito il medico di guardia, è stato chiamato in infermeria per effettuare una visita da lui richiesta in quanto il dichiarava di fare lo sciopero della fame e che aveva una lesione al sopracciglio e un dente spezzato. Giunto in infermeria, niente di tutto questo è stato riscontrato dalla dottoressa che lo stava visitando. La stessa però notava che il detenuto aveva un corpo estraneo in bocca, verosimilmente una lametta. Nel momento stesso in cui la dottoressa contestava al detenuto che non rileva quanto da lui dichiarato, quest’ultimo, urlando, minacciava di morte lei ed i propri familiari, con particolare riferimento al figlio minore, di cui, evidentemente, conosceva l’esistenza. A fatica e solo con l’intervento degli agenti addetti all’ infermeria si riusciva ad allontanarlo mettendo in sicurezza così l’area sanitaria. Successivamente. alle ore 15.30 circa lo stesso detenuto giungeva di nuovo in infermeria con un chiodo piantato in testa”.

Giorni di ordinaria follia al carcere di Terni

Bonino denuncia che “la situazione sta degenerando giorno dopo giorno nel carcere ternano, dove purtroppo i detenuti pensano di poter fare tutto ciò che vogliono, senza nemmeno il timore di essere perseguiti disciplinarmente. Nel frattempo, il personale di Polizia Penitenziaria vive situazioni inimmaginabili e viene trattenuto in servizio fino ad ora tarda (come accaduto ieri) per assistere a scene di guerriglia interna messa in atto da soggetti impuniti! Questo tipo di gestione dei detenuti non può e non deve proseguire. Chi ha la possibilità di intervenire deve fare fino in fondo il proprio dovere e adottare provvedimenti in grado di tutelare il personale che lavora all’interno degli istituti, sia esso di polizia o di altra area. Nei giorni scorsi, un altro detenuto di origine italiana, già noto nelle carceri umbre per aggressioni al personale, ha minacciato di morte un collega solo perché non lo ha fatto entrare in una sezione dove effettivamente non poteva entrare. Anche qui, non ci risultano provvedimenti disciplinari adottati. Il SAPPE denuncia ormai da tempo la situazione insostenibile delle carceri umbre, ma chi dovrebbe intervenire e tutelare tace. Mai udito un silenzio così assordante da parte di questa Amministrazione Penitenziaria!”.