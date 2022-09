Giornate nazionali dei giochi della gentilezza, in campo anche Colfiorito

Le attività

É la stessa giornalista a spiegarne le regole: ”È un gioco semplice, ad ogni lettera dell’alfabeto si associa l’iniziale di una parola bella che alimenta la gentilezza, ad esempio Abbraccio, Bacio, Carezza ecc. Può essere declinato alla pace, all’ambiente, allo sport, alla comunità in cui si vive..o dedicato alle persone a cui si vuole bene. Una volta scritto e intitolato può divenire un dono speciale, oppure essere esposto a scuola, in palestra, in biblioteca, sul luogo di lavoro..per sensibilizzare chi lo legge alla gentilezza”.

Le varianti del gioco

Sono state ideate anche alcune varianti del gioco, come l’alfabeto della gentilezza in dialetto e quello con le parole inventate. Ad averne già compilato uno la Vice Presidente del Coni Silvia Salis, numerosi insegnanti e amministratori comunali. L’auspicio è che siano tanti gli Alfabeti della Gentilezza scritti da bambini e ragazzi, ma anche dai grandi a essere diffusi. A questo proposito potranno essere un bel regalo che i nipoti dedicheranno e doneranno ai propri nonni e ai nonni di tutti in occasione della giornata del 2 Ottobre a loro dedicata. In quella stessa data, lo scorso anno, nella città che ha dato le origini a Dante, il padre della lingua italiana, è stato inventato e condiviso l’Alfabeto della Gentilezza. Per questa ragione Firenze, che ha patrocinato l’iniziativa, a conclusione delle giornate nazionali, sarà riconosciuta ufficialmente, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Città dell’Alfabeto della Gentilezza.