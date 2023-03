Giornate Fai di Primavera, alla scoperta del Cimitero monumentale e del Famedio

Sabato 25 e domenica 26 marzo la visita ad uno dei musei a cielo aperto di Città di Castello

Un percorso alla scoperta del Cimitero Monumentale e del Famedio di Città di Castello: questa la visita organizzata sabato 25 e domenica 26 marzo dal Gruppo FAI tifernate in occasione delle Giornate di Primavera, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Liceo Statale Plinio il Giovane.

L’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, giunta ormai alla XXXI edizione, vedrà l’apertura a livello nazionale di oltre 700 luoghi in 400 città italiane. “Sosteniamo i percorsi del FAI e la loro meritoria opera per valorizzare il patrimonio culturale di Città di Castello, specialmente se, come per il Cimitero, la destinazione potrebbe far correre il rischio di mettere in secondo piano le bellissime attestazioni che contiene” dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che invita tutti “a cogliere questa occasione e partecipare al fine settimana del FAI”.