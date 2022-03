Giornate dantesche, torna a Foligno l’editio princeps della Commedia

La presentazione degli eventi in programma dal 25 marzo

L’editio princeps della Divina Commedia, in prestito dalla biblioteca Angelica di Roma, installazioni ‘dantesche’ – in piazza della Repubblica e lungo Corso Cavour – mostre, incontri, conferenze, il docufilm “La Comedia di Foligno”, giochi di ruolo ispirati al capolavoro dantesco, concorsi riservati alle scuole: è quanto prevede il programma dell’edizione 2022 delle “Giornate dantesche”, a Foligno, presentato oggi in Comune che propone iniziative dal 25 marzo al 30 aprile.

“Foligno sempre di più città dantesca”

“Foligno vuole essere sempre più presente come città dantesca”, ha detto l’assessore alla cultura Decio Barili, “nel 550° anniversario della stampa della Divina Commedia avvenuta nella nostra città in data 11 aprile 1472”. Cristiana Brunelli, coordinatrice scientifica delle “Giornate Dantesche”, ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza dei “patrocini prestigiosi, da parte della Società Dante Alighieri e del Gabinetto Vieusseux, che pongono Foligno al centro dell’attenzione come la partecipazione del linguista Luca Serianni”. Sono intervenuti anche Italo Tomassoni che ha parlato di Luigi Serafini, che sarà il 17° artista contemporaneo che illustrerà la copia anastatica dell’editio princeps della Divina Commedia, e Rita Fanelli Marini (associazione Orfini-Numeister).

Il sindaco loda il ritorno in presenza

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in una nota trasmessa, ha sottolineato, tra l’altro, che “queste Giornate Dantesche segnano di fatto il cosiddetto ‘ritorno in presenza’, e la partecipazione della gente, un fattore fondamentale per questo genere di eventi, perché la cultura – e la sua diffusione – sono una delle risorse più importanti che abbiamo, e sulla quale occorre investire in maniera prioritaria. In questi anni abbiamo investito il doppio delle risorse per rilanciare al meglio quest’evento, che, tra l’altro, rientra a pieno titolo anche nello Statuto del Comune di Foligno. Anche nel nostro programma elettorale, c’è la chiara intenzione di riaffermare il ruolo della Città di Foligno quale ‘Città Dantesca’ e lo stiamo dimostrando con i fatti. Il 25 marzo 2022 sarà un’altra data storica per la Città di Foligno perché riporteremo a casa – nel vero senso della parola, nell’attuale Museo della Stampa, l’editio princeps della ‘Divina Commedia’che proprio lì vide la luce nell’allora bottega Orfini–Numeister“.

Edizione preziosa

“Si tratta di un’opera rarissima quanto preziosa, uno dei 33 esemplari ancora esistenti, concesso in prestito in via straordinaria dalla biblioteca Angelica di Roma, per la quale abbiamo adottato speciali misure di trasporto, esposizione e vigilanza. La ‘nostra’ Divina Commedia – l’edizione folignate del Sommo Poema – sarà esposta dal 25 marzo al 30 aprile ed invito davvero tutti, in particolar modo i folignati, a non perdere quest’occasione storica, per la quale siamo particolarmente orgogliosi. L’altro grande evento, nell’evento, sarà la presentazione del docufilm della Società Dante Alighieri, realizzato in stretta collaborazione del Comune di Foligno, sulla storia di Johann Numeister, il suo incontro con Emiliano Orfini, l’arrivo a Foligno e l’impresa della prima stampa della Divina Commedia, realizzato dal regista Lamberto Lambertini. Il programma – che ho avuto modo di esaminare attentamente – è davvero il frutto di un intenso lavoro: ricco e con tante iniziative che sapranno coinvolgere diverse fasce di pubblico, dagli studiosi ai cittadini, oltre agli studenti, coinvolti nel concorso ‘Commediando’”.