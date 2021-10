Giornata Nazionale Trekking Urbano, partecipa anche Todi - Tuttoggi

In programma domenica 31 ottobre in circa 50 comuni italiani. Fra queste grandi città come Torino, Padova, Pisa, Todi e Urbino

Anche Todi partecipa alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2021, in programma domenica 31 ottobre in circa 50 comuni italiani. Fra queste grandi città come Torino, Padova, Pisa, e centri a maggiore vocazione turistica, come Urbino e appunto Todi.

Il settore del trekking, sia urbano sia outdoor, è in grande crescita nel nostro territorio. Dopo il rilancio di sentieri importanti come quello del Furioso o della Transameria, ora arriva un percorso che attraversa le vie del nostro centro.

Domenica 31 ottobre sono in programma due partenze, una alle ore 10 e una alle 15, con due punti di grande interesse: il complesso delle Lucrezie, con lo straordinario Nido dell’Aquila, e la Casa Dipinta, capolavoro contemporaneo, dipinta dal maestro americano Brina O’Doherty. La partenza avverrà in Piazza del Popolo, verso i Giardini Oberdan, la Valle Inferiore, le Lucrezie, la Casa Dipinta, il rione Borgo, le Fonti di Scannabecco, per tornare sulla Piazza. Un tragitto di circa 1,5 km, catalogato dall’organizzazione come difficoltà media.

“Un’ulteriore occasione di visibilità per Todi, che mette insieme sostenibilità con arte e cultura”, ha commentato l’assessore Claudio Ranchicchio.