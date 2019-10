Giornata nazionale trekking urbano, Narni tra i comuni coinvolti

Le acque verde smeraldo di Stifone, il fascino ambientale e paesaggistico delle Gole del Nera e le bellezze storico-culturali della città, saranno i protagonisti della 24esima giornata nazionale del trekking urbano che si celebrerà giovedì prossimo anche a Narni nell’ambito dell’evento dal titolo “Acque e storia, nell’anno del turismo lento in 48 città italiane”.

A renderlo noto è l’assessore al turismo Lorenzo Lucarelli che ha predisposto, insieme a numerose associazioni locali, un programma in grado di portare il visitatore dal centro storico, e i suoi monumenti, fino ai piedi della rupe dove scorre il Nera e dove è stata realizzata la pista ciclo-pedonale al posto della vecchia ferrovia. “Narni – dichiara Lucarelli – sarà una delle 48 città italiane, con Siena comune capofila, dove si svolgerà l’evento. A ben diritto la città può entrare nel circuito del turismo lento che è la filosofia alla base della 24esima giornata nazionale del trekking. Narni possiede infatti tutte le caratteristiche per essere annoverata fra quelle in grado di attrarre visitatori consapevoli e appassionati delle bellezze della natura e delle opere storiche dell’uomo”.

Le altre città aderenti sono: Siena, Acqui Terme, Albisola Superiore, Amelia, Ancona, Asciano, Ascoli Piceno, Biella, Bologna, Catania, Ceglie Messapica, Chiaromonte, Chieti, Cividale del Friuli, Conegliano, Correggio, Feltre, Fermo, Follina, Grosseto, Lentini, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Marittima, Murlo, Napoli, Oderzo, Padova, Palmanova, Pavia, Perugia, Pistoia, Rieti, Rovigo, Salerno, Salsomaggiore, San Giustino, Santa Sofia, San Marco Argentano, Tempio Pausania, Terracina, Torrebelvicino, Trento, Urbino, Valdobbiadene, Vittorio Veneto.

