Giornata nazionale dell'Ordine di Malta, 34 piazze aperte alla mn - Tuttoggi.info

Si svolgerà il 18 ottobre la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta con iniziative simultanee su tutto il territorio nazionale. L’evento annuale vede quest’anno protagoniste 34 piazze italiane in un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell’antica istituzione religiosa e caritatevole.

Dalle 9.00 alle 19.00 membri e volontari dell’ Ordine di Malta della Delegazione Umbria saranno a Perugia, presso l’ arena del Barton Park di Pian di Massiano per incontrare i cittadini, presentare i progetti locali e offrire servizi informativi e di screening sanitario gratuito. In particolare saranno presenti i volontari della campagna perugina ” Salute in Piazza”, con personale sanitario del Corpo Italiano di Soccorso dell’ Ordine di Malta per screening gratuiti su patologie metaboliche come controllo della pressione, glicemia, BMI, e colesterolo, in collaborazione con il personale professionale della rete AFAS Farmacie comunali. Un altro spazio, sempre destinato al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, servirà per promuovere la realtà del volontariato sanitario e del mondo della Protezione Civile.

Durante la giornata diversi volontari si alterneranno promuovendo attività ludiche-dimostrative per adulti e bambini. I membri e i volontari della Delegazione Umbria saranno presenti per far conoscere la realtà locale dell’ Ordine, le opere di assistenza ai bisognosi e le attività che propone. Sul posto anche il Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (EI-SMOM) unità territoriale dell’Umbria con un modulo NBCR ( Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radioattivo), dimostrazioni e esperienze ludiche per adulti e bambini. Sarà presente inoltre il Centro Regionale di Formazione Sanitaria, con medici, infermieri e personale specializzato che mostreranno pratiche di rianimazione CardioPolmonare, utilizzo del Defibrillatore e manovre di disostruzione delle vie aeree superiori, su adulti e bambini.

“Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per consolidare il rapporto con le realtà locali e far conoscere concretamente il nostro impegno quotidiano al servizio dei più fragili”, ha dichiarato Lorenzo Borghese, presidente dell’ Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.



I numeri dell’Ordine di Malta in Italia



L’organizzazione opera attraverso:

3 Gran Priorati (Roma, Lombardia-Venezia, Napoli-Sicilia)

29 Delegazioni territoriali

Corpo Italiano di Soccorso (CISOM)

Corpo Militare

A livello mondiale, l’Ordine di Malta mobilita 13.500 membri, 100.000 volontari e 60.000 dipendenti, molti dei quali personale medico e infermieristico. Un impegno millenario al servizio della comunità Guidato dal motto “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” (Difesa della Fede e Servizio ai Poveri), il Sovrano Ordine di Malta rappresenta una delle più antiche istituzioni caritative del mondo, attiva da quasi mille anni nell’assistenza sanitaria e sociale.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta, fondato a Gerusalemme intorno nella seconda metà dell’XI secolo, un ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica e soggetto sovrano di diritto internazionale. La missione dell’Ordine di Malta è testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati. Oggi l’Ordine di Malta opera in oltre 120 Paesi, principalmente nell’ambito dell’assistenza medica e sociale e degli interventi umanitari. Insieme ai suoi 13.500 membri operano 100mila volontari, sostenuti da circa 52.000 medici, infermieri e paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali e reparti di volontari. Il Malteser International, la speciale agenzia di soccorso dell’Ordine di Malta, fornisce aiuti di emergenza in caso di disastri naturali e allevia le conseguenze dei conflitti armati. L’Ordine è attualmente impegnato a fornire aiuti umanitari a Gaza, in Ucraina e nei paesi confinanti. Insieme alle unità navali italiane, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta partecipa alle operazioni di soccorso delle barche cariche di migranti nel Mediterraneo Centrale. L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Ha rapporti diplomatici con 115 Stati, relazioni ufficiali con altri 6 Stati e rapporti a livello di ambasciatore con l’Unione europea. Ha lo status di Osservatore permanente alle Nazioni Unite e presso le sue agenzie specializzate. Ha rappresentanze nelle principali organizzazioni internazionali. Dal 1834 il governo dell’Ordine di Malta ha sede a Roma, dove ha garantito il diritto all’extraterritorialità.



