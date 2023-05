Giornata nazionale del Sollievo, ad Assisi anche una passeggiata di solidarietà | Foto - Tuttoggi.info

Agli ospiti della casa di riposo Andrea Rossi consegnati anche dei fiori

Assisi ha celebrato domenica la ventiduesima edizione della Giornata nazionale del sollievo, un appuntamento importante per la città serafica che è stata la prima in Umbria a ottenere il riconoscimento di città del sollievo dalla fondazione Gigi Ghirotti.

La Giornata nazionale del Sollievo si è svolta con due eventi, il primo nella Sala della Conciliazione dove è stato presentato il progetto “Riaccendi la vita”. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la presenza di rappresentanti di enti e associazioni del territorio: dopo i saluti istituzionali del sindaco Stefania Proietti e del vescovo Domenico Sorrentino, si sono succeduti gli interventi dell’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi, della direttrice del distretto sanitario dell’assisano Ilaria Vescarelli e della presidente della terza commissione consiliare Marylena Massini. Il dibattito è stato moderato da Laura Pizziconi, consigliere comunale.

Tante e profonde le testimonianze e le esperienze raccontate davanti a un pubblico interessato.Il secondo evento è consistito in una passeggiata di solidarietà per il sollievo con arrivo alla Casa di Riposo Andrea Rossi dove agli ospiti sono stati consegnati dei fiori e infine è seguita una preghiera.A entrambi i momenti ha partecipato il Coro dei Cantori di Assisi. Gli organizzatori hanno ringraziato gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo per l’accoglienza ricevuta. Una mattinata di riflessione e molto coinvolgente che ha riscosso apprezzamenti grazie al lavoro intenso della presidente della terza commissione consiliare che quest’anno ha voluto interessare tutti i soggetti che sul territorio sono toccati dal tema e impegnati per dare un sollievo in modi diversi alle persone che soffrono.