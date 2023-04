Sicurezza sul lavoro e ricostruzione di San Benedetto, se ne parla venerdì a Norcia - Tuttoggi.info

Si parlerà del modello di cantiere complesso applicato alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto

Il cantiere per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia è stato inserito nel programma regionale di interventi prevenzionali per il miglioramento della gestione della sicurezza sul lavoro che vede, a seguito di apposito protocollo tra istituzioni e parti sociali, l’adozione dell’approccio Cantiere complesso frutto di studio e positiva sperimentazione regionale che ha visto unite le sinergie di Regione Umbria, Inail Umbria, Cesf di Perugia e Tesef di Terni.

In occasione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”, con l’obiettivo di contestualizzare attività e risultati rispetto a quanto programmato al momento dell’avvio delle opere di ricostruzione dell’importante complesso, i soggetti ideatori del programma “Cantiere complesso” organizzano a Norcia presso lo Spazio Digipass il convegno “La gestione della sicurezza nei cantieri complessi: il modello umbro applicato al cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia” aperto agli addetti ai lavori e alla cittadinanza per mettere in luce gli aspetti salienti del modello e verificare lo stato dello sviluppo progettuale, anche nell’ottica di un eventuale ulteriore implementazione dello specifico processo prevenzionale. L’appuntamento è per venerdì 28 aprile, alle ore 10, nei locali di via Solferino.

Previsti tra gli altri gli interventi del Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, del Prefetto di Perugia Armando Gradone, dell’Assessore alle infrastrutture, trasporti e opere pubbliche della Regione Umbria Enrico Melasecche Germini, del Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria Massimo D’Angelo, del Direttore regionale Inail Umbria Alessandra Ligi e del Presidente del Cesf di Perugia Agostino Giovannini.