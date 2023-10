Giornata mondiale della vista, mercoledì visite a Terni, Orvieto, Foligno e Spoleto - Tuttoggi.info

Mercoledì 11 ottobre sarà possibile effettuare una visita di misurazione della vista nelle strutture della Usl Umbria 2 dalle 8 alle 14

Tornano le iniziative di prevenzione nel territorio della Usl Umbria 2 per la “Giornata mondiale della vista” finanziata e promossa dalla Iapb. In particolare sono programmati appuntamenti a Terni, Orvieto, Spoleto e Foligno.

L’iniziativa di Uici Terni è sostenuta anche dal Lions club Terni host e al Leo club Terni che hanno fornito il loro patrocinio gratuito. Sarà presentata anche a Terni la campagna “Non servono immagini per descrivere il buio”. Per l’occasione ci saranno iniziative congiunte della struttura territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con l’ Usl Umbria2 allo scopo di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

La sezione ternana di Uici si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: corso Tacito, piazza Tacito e piazza del Popolo martedì 10 e mercoledì 11 ottobre dalle 10 alle 12 e giovedì 12 dalle 15 alle 17.

In programma anche interventi radiofonici con la partecipazione del dottor Marco Ilari che andranno in onda su radio Galileo durante la settimana dedicata all’iniziativa.

Mercoledì 11 ottobre sarà possibile effettuare una visita di misurazione della vista nelle strutture della Usl Umbria 2 dalle 8 alle 14. È obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i reparti dalle 8 e 30 alle 12 e 30: Ospedale Santa Maria della Stella Ciconia di Orvieto 0763/307325; ospedale San Giovanni Battista di Foligno 0742/3397046; distretto via Bramante Usl2 0744/204002; ospedale San Matteo Degli Infermi di Spoleto 0743/210259.

