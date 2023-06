Giornata del Donatore di Sangue, prelievo anche per il Comandante Mattei | E Torre diventa rossa - Tuttoggi.info

Il Comune di Città di Castello in prima linea nella Giornata Mondiale, stamattina le donazioni all’ospedale dell’assessore alle Politiche Sociali Calagreti e del comandante della Polizia Locale

L’adesione del Comune di Città di Castello alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata più che onorata, attraverso le donazioni effettuate stamattina (14 giugno) al Servizio Trasfusionale dell’ospedale tifernate dall’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, dal comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei (nella foto) e da alcuni dipendenti del Municipio.

“Partecipiamo sempre con entusiasmo alle importanti iniziative promosse dall’Avis Città di Castello, per cui in concomitanza con una ricorrenza così importante come quella di oggi ci è sembrato doveroso promuovere fra amministratori e dipendenti comunali questo gesto, che è a costo zero e assolutamente indispensabile per salvare vite umane”, sottolinea proprio Calagreti, ringraziando quanti hanno offerto la propria disponibilità.

“Dare il buon esempio è il primo passo per consolidare una buona educazione civica”, rimarca l’assessore, che ha condiviso con il presidente Avis di Città di Castello Marcello Novelli e con i componenti del sodalizio presenti in ospedale l’importanza di sensibilizzare la comunità locale sul valore della donazione di sangue, ma anche sull’emergenza in Umbria dal punto di vista della disponibilità di scorte ematiche.

Anche per questo stasera (14 giugno) la Torre civica di piazza Gabriotti e le finestre della Sala del consiglio comunale saranno illuminate di rosso per richiamare l’attenzione della comunità tifernate sul contributo che ognuno può dare a migliorare la situazione.