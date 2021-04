Giornata della terra, scuola media collegata con l'Agenzia spaziale - Tuttoggi

La scuola media dell’istituto omnicomprensivo Mameli Magnini di Deruta ha deciso di partecipare all’evento “School Days 2021”

Oggi 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta che si celebra ogni anno da 51 anni, la scuola media dell’istituto omnicomprensivo Mameli Magnini di Deruta ha deciso di partecipare all’evento “School Days 2021”, l’iniziativa online finalizzata a promuovere la ricerca spaziale, del Cosmo e dell’osservazione della Terra. Questa giornata è nata nel 1970 per sensibilizzare il mondo all’importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra, negli ultimi anni è riuscita a mobilitare oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’ONU coinvolti.

Lo “School Days 2021”, organizzato dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e dall’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, ha proposto una diretta dove gli alunni della I D hanno potuto vedere da un satellite in diretta il pianeta, costatando gli effetti dei cambiamenti climatici che sono in corso. l telerilevamento possono inquadrare la situazione generale, monitorare e analizzare, tramite sensori, i vari aspetti del Sistema Terra, persino su aree remote e inaccessibili all’uomo. Gli alunni erano in collegamento con alcuni tra i più autorevoli scienziati che ai quali hanno potuto fare domande.