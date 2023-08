Giornata del cane, in Umbria festa per quasi 400mila amici a 4 zampe

Le razze più amate dagli umbri, ma anche i numeri di adozioni e abbandoni

Sono quasi 400mila i cani che hanno potuto “festeggiare”, si spera, con i loro padroni, la Giornata a loro dedicata in tutto il mondo. Sono infatti 398.144 i cani in Umbria registrati secondo i dati dell’anagrafe canina (aggiornata al 31 dicembre 2021). Di cui 335.463 umbri, escludendo quelli che, pur trovandosi nel cuore verde d’Italia, risultano residenti in un’altra regione.

Considerando però il numero di coloro che hanno un’età di molto superiore all’aspettativa di vita e il cui decesso non è stato presumibilmente segnalato, e con quasi 34mila meticci con più di 18 anni, il numero dei cani di razza “regolari” viene stimato dall’Istituto zooprifilattico dell’Umbria e delle Marche in circa 222mila nella regione (qui lo studio completo).

Le razze più amate

Più della metà (il 56%) sono di taglia media, un quarto di taglia grande. Questi i cani di razza più amati dagli umbri:

Cani da pastore e bovari: pastore tedesco, maremmano abruzzese, border collie;

Gruppo 2: pinscher, cane corso, boxer;

Terrier: jack russel terrier, yorkshire terrier, american staffordshire;

Bassotti: bassotto tedesco;

Spitz e primitivo: siberian husky, volpino italiano, akita;

Segugi: segugio italiano, segugio maremmano, beagle;

Cani da ferma: setter inglese, epagneul breton, tedesco a pelo corto kurzhaar;

Cani da riporto: labrador retriver, srpinger spaniel inglese, lagotto romagnolo;

Cani da compagnia: chihuahua, maltese, bouldegue francese;

Levrieri: whippet, azawakk, levriero russo.

Randagismo e abbandoni

E poi c’è l’altra faccia della medaglia, i cani che, una volta finito il “divertimento”, vengono abbandonati. Un fenomeno che riguarda anche l’Umbria. Anche – ma in molti casi è un pretesto – a causa delle spese eccessive.

Secondo i dati del Ministero della salute (fine 2021) sul randagismo, in un anno sono 1137 i cani arrivati nei canili sanitari e 425 nei canili rifugio. I cani poi dati in adozione nell’ultimo anno disponibile sono stati 714.