Giornata del Bacio nei vicoli Baciadonne dell’Umbria

Da Città della Pieve a Perugia, Spoleto e la Valnerina fino ad Amelia, le vie romantiche nella regione del Bacio

Nella Giornata internazionale del Bacio, l’Umbria offre diversi posti romantici per gli innamorati. Molti borghi di questa regione hanno infatti un vicolo Baciadonne o Baciafemmine.

Nell’anno delle celebrazioni del Perugino non può mancare un passaggio al vicolo Baciadonne di Città della Pieve, che ha dato i natali al Divin Pittore. Una via larga, si fa per dire, appena poche decine di centimetri. Frutto, così narra la tradizione, della lite tra due vicini.