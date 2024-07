Giorgini fa il vuoto alla 209 Marathon - Tuttoggi.info

Con la 209 Marathon di Arrone (TR) il circuito Umbria Marathon Mtb ha vissuto la sua quinta delle sei prove previste. Il caldo è stato l’assoluto protagonista della prova di mountain bike, che era chiamata ad assegnare anche tutti i titoli regionali di specialità, sia a livello assoluto che amatoriale.

Sui 60 km per 2.200 metri di dislivello del percorso c’è stata grande battaglia, ma Davide Giorgini ha saputo fare la differenza trasformando la prova quasi in un allenamento su lunga distanza, visti i distacchi imposti agli avversari. Il portacolori della Pasolini Racing Team ha chiuso in 3h05’09” con un vantaggio di 2’53” su Fabrizio Pezzi (Team Errepi) mentre Gabriele Giuseppetti (Cycling Café Racing Team) ha accusato un ritardo di ben 7’15”. Fuori dal podio Riccardo Ciotoli (Piesse Racing Team) a 8’38” e Alessandro Desantis (Mtb Spoleto) a 8’46”.

Fra le donne prima Fabia Romana Costantini (Team Bike Palombara) in 4h31’26” davanti a Laura Papi (team Errepi) a 8’04” e a Elena Maria Saffiori (Cycling Café Cervelo Rosti) a 8’54”.

Questi i nuovi campioni regionali: Alessandro Desantis (Mtb Spoleto/EL), Luca Dolciami (Just Bmx/ELMT), Filippo Pauselli (Triono Racing Sc Centrobici/M1), Edoardo Pinzi (Laris Bike/M2), Francesco Giustinicchi (Bikeland Team Bike 2003/M3), Alfredo Martella (MC2 Bike/M4), Marco Cassetta (MC2 Bike/M5), Giorgio Karai (Triono Racing Sc Centrobici/M6), Cesare Marcheggiani (MC2 Bike/M7), Leonardo Lancia (Mtb Spoleto/M8), Ursula Arcangeli (Mtb Spoleto/EWS-W1).

Nella Point to Point di 40 km per 1.350 metri vittoria di Simone Bonifazi (Zerro Watt Cicli Montanini) in 1h54’20” con 1’46” sul compagno di colori Gianluca Piciucchi e 7’05” su Stefano Sensi (Mtb Montefiascone). In campo femminile prima Cristian Gaudenzi (Bikers Nocera Umbra) in 2h35’27” con 25’35” su Carmen Sabatini (Triono Racing Sc Centrobici) e 31’17” su Simona Cianchella (Team Bike Palombara).

Una grande giornata di sport per la società organizzatrice Triono Racing Sc Centrobici, oltretutto allietata da due titoli regionali. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento supportando il comitato organizzatore, che dà già l’appuntamento alla prossima edizione nel 2025.