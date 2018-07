Giochi de le Porte 2018, Ministero Beni Culturali e Turismo concede patrocinio

Il Ministro Alberto Bonisoli ha concesso il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo all’edizione 2018 de “I Giochi de le Porte”, che si svolgerà nei giorni 28-29-30 settembre.

La comunicazione è pervenuta oggi (martedì 10 luglio) al sindaco del Comune di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, che ha dichiarato: “Questo Patrocinio del Ministro è una notizia non scontata, che accogliamo con gioia ed orgoglio, e sottolinea come questa manifestazione abbia raggiunto una grande importanza nel panorama delle feste popolari nazionali. Il Patrocinio ottenuto dà ulteriore valore al grande impegno che quotidianamente portano avanti i portaioli, le quattro Porte, l’Ente Giochi, l’Amministrazione Comunale e i sostenitori, tra i quali il main sponsor Rocchetta, che insieme cercano ogni anno di far crescere questo evento importantissimo per la città di Gualdo Tadino ed il territorio”.

“È motivo di grande soddisfazione per l’Ente Giochi de le Porte – ha dichiarato il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Paolo Campioni – l’ennesimo riconoscimento che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha voluto riservare alla nostra manifestazione, attraverso la concessione anche per questo anno del Patrocinio. È il segno tangibile che la strada percorsa è quella giusta ed è il riconoscimento del lavoro e della passione che tutta la comunità dei Giochi de le Porte mette gratuitamente e volontariamente a servizio della nostra Gualdo”.

