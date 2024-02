Giocattoli in Movimento, donazione alla neuropsichiatria infantile di Narni ed Amelia - Tuttoggi.info

In due anni nel territorio sono stati seguiti e hanno ricorso alle cure del servizio di neuropsichiatria infantile quasi 150 bambini

Venerdì mattina finalmente c’è stata la donazione dei tantissimi giocattoli raccolti ai reparti di neuropsichiatria infantile di Narni ed Amelia. Un sentito ringraziamento al Dott. Pierluca Iaconialla, responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, alla Dottoressa Claudia Tomassi, direttrice del reparto di neuropsichiatria infantile, a tutta la struttura ed al suo team, ed infine alla dottoressa Patrizia Lampone, dei Servizi Affari Generali Asl, per aver permesso questo evento, per l’accoglienza e per l’entusiasmo per questa donazione.

“È uscita anche qualche lacrima di gioia ad una dottoressa appena ha visto tutti i giochi che le erano stati portati.” Dimostrazione della passione e dell’amore che questi professionisti mettono ogni giorno nel proprio lavoro per aiutare i bambini che ne hanno bisogno. Raccontavano che in due anni nel nostro territorio sono stati seguiti e hanno ricorso alle cure del servizio di neuropsichiatria infantile quasi 150 bambini. Una donazione importante che fa del bene al nostro territorio ed agli altri, particolarmente ai più piccoli.

Il grazie va soprattutto a tutti coloro che hanno voluto donare dei giochi aderendo alla nostra iniziativa, che oggi faranno felici ed aiuteranno i bambini che ne hanno bisogno e in fine anche il nostro ambiente. Un grazie, da parte nostra che continueremo a lavorare sul nostro territorio stando dalla parte giusta, a tutti coloro che hanno fatto e faranno nuove donazioni.

Samuele Minciarelli coordinatore M5S Narni, Amelia, Terre Arnolfe.